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Пострадавшие при пожаре в Терек-Сае получили гуманитарную помощь

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365108_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443763-ru.html

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21 августа 2017, 14:09       Комментарии

Семьям, пострадавшим при пожаре в поселке Терек-Сай Джалал-Абадской области, передали гуманитарную помощь. Об этом сообщает МЧС.
По информации ведомства, восемь семей остались без жилья. В настоящий момент люди проживают у знакомых, соседей или в юртах. Айыл окмоту выделило пострадавшим по 20 тысяч сомов.
В настоящий момент сообщается, что жертвам пожара также выделили палатки, постельные принадлежности, средства гигиены, продукты питания и одежду.
Напомним, пожар в поселке Терек-Сай случился 18 августа примерно в 1.30. Восьмиквартирный финский дом площадью 675 кв. метров и рядом стоявшая машина "Ваз-3110" сгорели полностью.

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