Пострадавшие при пожаре в Терек-Сае получили гуманитарную помощь

21 августа 2017, 14:09 Комментарии

Семьям, пострадавшим при пожаре в поселке Терек-Сай Джалал-Абадской области, передали гуманитарную помощь. Об этом сообщает МЧС.

По информации ведомства, восемь семей остались без жилья. В настоящий момент люди проживают у знакомых, соседей или в юртах. Айыл окмоту выделило пострадавшим по 20 тысяч сомов.

В настоящий момент сообщается, что жертвам пожара также выделили палатки, постельные принадлежности, средства гигиены, продукты питания и одежду.

Напомним, пожар в поселке Терек-Сай случился 18 августа примерно в 1.30. Восьмиквартирный финский дом площадью 675 кв. метров и рядом стоявшая машина "Ваз-3110" сгорели полностью.