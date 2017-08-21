Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Дочери Орзубека Назарова по-прежнему нужна кровь. Девушка все еще в комеДочери Орзубека Назарова по-прежнему нужна кровь. Девушка все еще в комеПо Кыргызстану в горных районах возможны грозы — прогноз погоды на 22 августаПо Кыргызстану в горных районах возможны грозы — прогноз погоды на 22 августа

В Бишкеке завершилась акция "Отдых с книгой"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365110_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443762-ru.html

Похожие новости

Две смерти в ДТП в Бишкеке: милиционера водворили в СИЗО

В Бишкеке завершилась акция "Отдых с книгой"

В Бишкеке завершилась акция "Отдых с книгой"

ДТП на автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт. Четверо в больнице, двое погибли

10.59: как из-за ревности мужа рушилась счастливая бишкекская семья

21 августа 2017, 14:17       Комментарии

В парке Карагачевая роща завершилась акция "Отдых с книгой", организованная Централизованной библиотечной системой столицы.
Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, в акции приняли участие воспитанники Центра реабилитации детей и молодежи, горожане и гости столицы, которые увлеченно читали и обсуждали выставленные книги. Там можно было найти произведения Рэя Бредбери и акына Токтогула Сатылганова, Стефани Майер и Жоомарта Боконбаева. Также все желающие на протяжении всей акции участвовали в конкурсах и викторинах.
Цель мероприятия – содействие формированию современного, всесторонне образованного, информационно грамотного поколения детей и юношества, привлечение всех слоёв населения в библиотеку, а детей дошкольного и школьного возраста во время каникул проводить свободный досуг за книгами и играми в библиотеке.
Централизованная библиотечная система продолжит активное участие в жизни города, проводя культурные мероприятия для поддержания умственного и духовного развития жителей Бишкека.
Напомним, акция проходила с 7 по 18 августа в Карагачевой роще.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум