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Дочери Орзубека Назарова по-прежнему нужна кровь. Девушка все еще в коме

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365107_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443761-ru.html

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21 августа 2017, 14:19       Комментарии

Дочь знаменитого боксера из Кыргызстана Орзубека Назарова по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Как отметили в Министерстве здравоохранения, девушка находится в коме.
В социальной сети Facebook отец Аделины Назаровой опубликовал информацию о том, что его дочери требуется переливание крови.
"Все неравнодушные могут прийти в центр сдачи крови на пересечении проспекта Чынгыза Айматова и улицы Айни и сдать кровь для БИИЦГиО. Назарова Аделина, 17 лет", - указывается в публикации.
Отец Аделины благодарит всех, кто уже откликнулся на его зов. Напомним, девушка попала в ДТП, находясь на заднем сиденье мотоцикла. Инцидент произошел 19 августа ночью на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо.

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