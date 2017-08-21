Дочери Орзубека Назарова по-прежнему нужна кровь. Девушка все еще в коме

21 августа 2017, 14:19 Комментарии

Дочь знаменитого боксера из Кыргызстана Орзубека Назарова по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Как отметили в Министерстве здравоохранения, девушка находится в коме.

В социальной сети Facebook отец Аделины Назаровой опубликовал информацию о том, что его дочери требуется переливание крови.

"Все неравнодушные могут прийти в центр сдачи крови на пересечении проспекта Чынгыза Айматова и улицы Айни и сдать кровь для БИИЦГиО. Назарова Аделина, 17 лет", - указывается в публикации.

Отец Аделины благодарит всех, кто уже откликнулся на его зов. Напомним, девушка попала в ДТП, находясь на заднем сиденье мотоцикла. Инцидент произошел 19 августа ночью на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо.