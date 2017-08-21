Премьер поблагодарил представителей СМИ за работу

21 августа 2017, 13:33 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, покидающий пост главы правительства, провел неформальную встречу с журналистами. В ходе встречи он поблагодарил представителей СМИ за работу.

"Мы за время нашей работы всегда старались давать полную информацию, и я чувствовал вашу поддержку. Сегодня я зарегистрирован кандидатом в президенты. Я хотел лично выразить вам благодарность за работу во время моего премьерства. Мне всегда говорят, что я не даю интервью и пресс-конференции. Я поставил себе задачу: нас выбрали в апреле, тогда экономика и промышленность были в упадке, и поэтому была цель - сначала поднять эти отрасли и потом давать пресс-конференции. В течение года решили дать пресс-конференцию только по результатам работы", - сказал он.

Жээнбеков отметил, что всегда отслеживает новости в СМИ. Он поблагодарил журналистов за то, что они освещают многие проблемы, которые доходят до правительства через них.

Отметим, что сегодня Центральная комиссия по выборам и проведению референдума зарегистрировала Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты. После чего глава правительства заявил, что уходит в отставку.

На сегодня ЦИК официально зарегистрировала трех претендентов в качестве кандидатов в президенты. Всего заявления в ЦИК подали 59 человек. Регистрация кандидатов на должность президента завершится 10 сентября.

Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября.