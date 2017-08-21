Двое россиян погибли в ДТП на юге Иссык-Куля, водитель не справился с управлением

21 августа 2017, 13:39 Комментарии

Бишкек, 21.08.17 /Кабар/. Двое россиян – 48-летня женщина и 13-летний мальчик, а также 47-летняя кыргызстанка погибли в ДТП, которое произошло в Джети-Огузском районе Иссык-Куля. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По его словам, авария произошла 19 августа примерно в 12.30 на 52 километре автодороги Барскоон – Кумтор. Гражданин России - 49-летний Н. Евгений, управляя автомашиной "Тойота-Лэндкрузер", не справившись с управлением, совершил опрокидывание, машина перевернулась четыре раза. В результате ДТП пассажиры – гражданка РФ Т. Людмила и гражданка КР Р. Аида - скончались на месте аварии. Еще один пассажир - гражданин России Т. Тимофей - скончался в больнице.

Другие пассажиры: 11-летняя гражданка РФ Т. Мария и 6-летняя гражданка КР Р. Амаль, а также водитель Н. Евгений с различными травмами были доставлены в Джети-Огузскую районную больницу. Затем санавиацией они были доставлены в Бишкек.