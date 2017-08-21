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КТРК-Спорт в прямом эфире покажет бой между Мэйуэзерем и Макгрегором

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ktrk-spor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443756-ru.html

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21 августа 2017, 13:57       Комментарии

Бишкек, 21.08.17 /Кабар/. Телеканал КТРК-Спорт в прямом эфире будет транслировать поединок между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором. Об этом агентству "Кабар" сообщил сотрудник канала Асылбек Бактыбеков.
По его словам, кыргызский телеканал приобрел лицензию для трансляции.
Бой, согласованный по правилам бокса, телеканал покажет в 9.00 утра по бишкекскому времени.
Как сообщалось, бой состоится 26 августа в городе Лас-Вегасе.
По информации Business Insider, ирландец получит за бой 75 миллионов долларов, американец – 100 миллионов.
40-летний Мэйуэзер провел 49 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 49 побед (26 нокаутом). В активе ирландца 24 боя по правилам ММА, 21 из которых он выиграл (18 нокаутом) и потерпел 3 поражения. Макгрегор приостановил карьеру в связи с рождением сына.

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