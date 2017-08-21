ЧМ по кокпару в Астане: организаторы выдвинули ультиматум кыргызстанцам

21 августа 2017, 12:47 Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. На Чемпионате мира по кокпару (кок-бору), стартовавшем сегодня в Астане, организаторы выдвинули ультиматум сборной КР, сообщил корреспондент Sputnik Кыргызстан из столицы Казахстана.

Согласно программе, отечественная сборная должна была провести первую игру с Монголией в понедельник утром. Ранее организаторы потребовали, чтобы кыргызстанцы сняли подковы с задних копыт лошадей, так как это прописано в правилах кокпара. Спортсмены в свою очередь заявили, что животные могут травмироваться на поле из песка и глины, и отказались выходить на игру.

После комментатор сообщил, что кыргызстанская команда проиграла первый матч монголам. Во время переговоров организаторы объявили, что лошадям сборной КР можно выходить на арену подкованными, но при этом ей засчитают поражение от Монголии. Переговоры продолжаются.

В настоящее время проходит игра между командами Таджикистана и Узбекистана.

Первенство мира по кокпару проводится в рамках специализированной выставки ЭКСПО-2017 с 20 по 28 августа.

В состав кыргызстанской сборной не попал один из лучших игроков Манас Ниязов, что вызвало неоднозначную реакцию у пользователей социальных сетей.

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