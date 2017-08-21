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Сегодня будет крупнейшее солнечное затмение — Sputnik покажет его

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443752-ru.html

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21 августа 2017, 13:04       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Сегодня некоторые жители Земли смогут увидеть самое длительное в истории солнечное затмение, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Редкое явление можно будет воочию наблюдать только в Соединенных Штатах. Первыми затмение увидят жители Орегона - в 09.04 по местному времени (22.04 бшк). Для тех, кто не сможет посмотреть его вживую, NASA запустит прямую трансляцию.
Полное солнечное затмение будет видно в штатах Орегон, Айдахо, Вайоминг, Небраска, Канзас, Миссури, Иллинойс, Кентукки, Теннесси, Джорджия, Северная и Южная Каролина. Ширина "пятна" составит 113 километров. Ввиду длительной продолжительности это явление назвали "великим полным солнечным затмением".
Ретрансляцию затмения можно будет наблюдать на сайте Sputnik Кыргызстан.
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