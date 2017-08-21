Две смерти в ДТП в Бишкеке: милиционера водворили в СИЗО

21 августа 2017, 13:40 Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Милиционер, подозреваемый в совершении ДТП, жертвами которого стали два человека, водворен в следственный изолятор, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Утром 18 августа на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Горького 28-летний пьяный сотрудник милиции на своей машине врезался в автомобиль Mazda. Участницами ДТП стали еще три авто, погибли два человека.

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде двух месяцев лишения свободы. Он водворен в СИЗО. Следствие по уголовному делу продолжается", - рассказали в пресс-службе.

Подозреваемый - сотрудник УВД Ленинского района в звании старшины. В органах внутренних дел работает с 2011 года. Проводится служебное расследование в отношении его руководителей.

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