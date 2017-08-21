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Две смерти в ДТП в Бишкеке: милиционера водворили в СИЗО

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443751-ru.html

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21 августа 2017, 13:40       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Милиционер, подозреваемый в совершении ДТП, жертвами которого стали два человека, водворен в следственный изолятор, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД Бишкека.
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Подозреваемый - сотрудник УВД Ленинского района в звании старшины. В органах внутренних дел работает с 2011 года. Проводится служебное расследование в отношении его руководителей.
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