Сооронбай Жээнбеков: Я иду на президентские выборы на тех же условиях, что и другие

21 августа 2017, 13:10 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.2017 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков объяснил, почему решил уйти в отставку, а не взять временный отпуск во время выборов.

В ходе неформальной встречи с журналистами он отметил, что закон позволяет ему остаться на должности главы правительства, взяв отпуск.

"Мне и мои соратники говорили о том, чтобы я остался. Уговаривали просто сложить с себя полномочия. Но я все это взвесил, обсудил и решил просить президента страны принять мою отставку. Мы с президентом обсуждали это, и он поддерживает это решение. На выборах я буду на тех же условиях, которые имеют другие кандидаты, и это самое главное. Думаю, решение правильное", - сказал он.

По его словам, заявление об отставке он подаст сегодня после обеда.

Отметим, что сегодня Центральная комиссия по выборам и проведению референдума зарегистрировала Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты. После чего глава правительства заявил, что уходит в отставку.

На сегодня ЦИК официально зарегистрировала трех претендентов в качестве кандидатов в президенты. Всего заявления в ЦИК подали 59 человек. Регистрация кандидатов на должность президента завершится 10 сентября

Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября.