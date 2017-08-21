В РКФР рассказали, куда уходит остаток средств Фонда

21 августа 2017, 13:14 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17 /Нуркыз Сабырова - Кабар/. Остаток средств Российско-кыргызского фонда развития (РКФР), предусмотренных на финансирование бизнес-проектов, направляется на инвестиционную деятельность по оказанию субсидий и снижению процентных ставок кредитования малого и среднего бизнеса. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в агентстве "Кабар" рассказал член правления фонда Олег Кудяков.

По его данным, на сегодня на балансе фонда числятся остаточные средства в сумме 216 млн сомов.

"У фонда есть значительные остатки денежных средств. Они используются активно и приносят доходы, потому как неразумно держать средства без движения в обороте. Сейчас данная сумма составляет 216 млн сомов. Она хранится в еврооблигациях РФ и валютных облигациях КР. Эти средства из казначейского портфеля фонда используются для снижения кредитных ставок и выдачи субсидий для финансирования малого и среднего бизнеса", - пояснил Кудяков.