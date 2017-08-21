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Новости Кыргызстана

Жээнбеков прокомментировал ситуацию с Омурбеком ТекебаевымЖээнбеков прокомментировал ситуацию с Омурбеком ТекебаевымСборную Кыргызстана по кок-бору могут снять с чемпионата мира в АстанеСборную Кыргызстана по кок-бору могут снять с чемпионата мира в Астане

Сооронбай Жээнбеков признался, что не обсуждает работу со своей семьей

Источник:
http://kabar.kg/news/sooronbai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443748-ru.html

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Жээнбеков прокомментировал ситуацию с Омурбеком Текебаевым

Сооронбай Жээнбеков прокомментировал тюремный срок Омурбека Текебаева

21 августа 2017, 13:21       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков признался, что не обсуждает со своей семьей работу.
В ходе неформальной встречи с журналистами он отметил, что семья для него - это место, которое он всегда оберегает.
Также глава правительства рассказал о своих родителях. "Нас в семье 10 детей и наши родители дали высшее образование всем. Я всегда вспоминаю, какой у меня был отец мудрый и щедрый. У меня есть сын и дочь", - рассказал он.
Отметим, что сегодня Центральная комиссия по выборам и проведению референдума зарегистрировала Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты. После чего глава правительства заявил, что уходит в отставку.
На сегодня ЦИК официально зарегистрировала трех претендентов в качестве кандидатов в президенты. Всего заявления в ЦИК подали 59 человек. Регистрация кандидатов на должность президента завершится 10 сентября
Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября.

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