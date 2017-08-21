Сооронбай Жээнбеков признался, что не обсуждает работу со своей семьей

21 августа 2017, 13:21 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков признался, что не обсуждает со своей семьей работу.

В ходе неформальной встречи с журналистами он отметил, что семья для него - это место, которое он всегда оберегает.

Также глава правительства рассказал о своих родителях. "Нас в семье 10 детей и наши родители дали высшее образование всем. Я всегда вспоминаю, какой у меня был отец мудрый и щедрый. У меня есть сын и дочь", - рассказал он.

Отметим, что сегодня Центральная комиссия по выборам и проведению референдума зарегистрировала Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты. После чего глава правительства заявил, что уходит в отставку.

На сегодня ЦИК официально зарегистрировала трех претендентов в качестве кандидатов в президенты. Всего заявления в ЦИК подали 59 человек. Регистрация кандидатов на должность президента завершится 10 сентября

Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября.