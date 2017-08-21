Жээнбеков прокомментировал ситуацию с Омурбеком Текебаевым

21 августа 2017, 13:25 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прокомментировал ситуацию с лидером "Ата-Мекена" Омурбеком Текебаевым.

В ходе неформальной встречи с журналистами он отметил, что в этом вопросе все должно быть в рамках закона.

"Мы все должны соблюдать закон. Если суд принял такое решение, то оно должно быть исполнено", - сказал он.

Напомним, что лидер "Ата-Мекена" Омурбек Текебаев и экс-глава МЧС Дуйшонкул Чотонов Первомайским районным судом Бишкека осуждены на 8 лет лишения свободы за коррупцию. Как заявили адвокаты осужденных, они намерены обжаловать решение в вышестоящей судебной инстанции. Текебаев подал заявления в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президента страны.

Отметим, что сегодня Центральная комиссия по выборам и проведению референдума зарегистрировала Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты. После чего глава правительства заявил, что уходит в отставку.

На сегодня ЦИК официально зарегистрировала трех претендентов в качестве кандидатов в президенты. Всего заявления в ЦИК подали 59 человек. Регистрация кандидатов на должность президента завершится 10 сентября

Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября.