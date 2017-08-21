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Премьер поблагодарил представителей СМИ за работуПремьер поблагодарил представителей СМИ за работуСооронбай Жээнбеков признался, что не обсуждает работу со своей семьейСооронбай Жээнбеков признался, что не обсуждает работу со своей семьей

Жээнбеков прокомментировал ситуацию с Омурбеком Текебаевым

Источник:
http://kabar.kg/news/zheenbeko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443747-ru.html

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21 августа 2017, 13:25       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прокомментировал ситуацию с лидером "Ата-Мекена" Омурбеком Текебаевым.
В ходе неформальной встречи с журналистами он отметил, что в этом вопросе все должно быть в рамках закона.
"Мы все должны соблюдать закон. Если суд принял такое решение, то оно должно быть исполнено", - сказал он.
Напомним, что лидер "Ата-Мекена" Омурбек Текебаев и экс-глава МЧС Дуйшонкул Чотонов Первомайским районным судом Бишкека осуждены на 8 лет лишения свободы за коррупцию. Как заявили адвокаты осужденных, они намерены обжаловать решение в вышестоящей судебной инстанции. Текебаев подал заявления в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президента страны.
Отметим, что сегодня Центральная комиссия по выборам и проведению референдума зарегистрировала Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты. После чего глава правительства заявил, что уходит в отставку.
На сегодня ЦИК официально зарегистрировала трех претендентов в качестве кандидатов в президенты. Всего заявления в ЦИК подали 59 человек. Регистрация кандидатов на должность президента завершится 10 сентября
Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября.

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