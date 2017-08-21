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Сборная Кыргызстана по кок-бору отказалась играть с Монголией

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365102_sb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443746-ru.html

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Судьи рассматривают вопрос снятия Кыргызстана с ЧМ по кок-бору в Астане

21 августа 2017, 12:58       Комментарии

Сборная Кыргызстана по кок-бору отказалась выйти на матч с Монголией в рамках чемпионата мира по кокпару в Астане (Казахстан).
Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта, кыргызстанская команда не была допущена к игре организационным комитетом из-за имеющихся задних подков лошадей. Поэтому спортсмены направили протест на имя главной судейской коллегии, а также намерение о снятии команды с соревнований по инициативе кыргызской стороны.
В настоящее время снятие команды Кыргызстана по кок-бору с чемпионата мира рассматривает главная судейская коллегия соревнований.
Отметим, судейская коллегия засчитала поражения Кыргызстану в пользу команды Монголии (0:7).
Напомним, сегодня, 21 августа, в Астане (Казахстан) стартовал первый чемпионат мира по кокпару (кок-бору). Игры пройдут на ипподроме "Казанат". В состязаниях участвуют 12 команд.
Отметим, ранее организаторы не допустили одного из лучшего игрока сборной Кыргызстана Манаса Ниязова, который также стал лучшим на вторых Всемирных играх кочевников.
По данным организаторов, чемпионат проводится в целях укрепления дружеских отношений между народами стран, в которых есть игра кок-борү. Однако, когда в последний раз в Казахстане проводился чемпионат Азии, в котором основными претендентами на чемпионство выступили хозяева турнира и сборная Кыргызстана, у последних было много возмущений по поводу несправедливого судейства. Тогда казахстанцы взяли золото, обыграв Кыргызстан со счетом 4:2.
Затем спустя три года в финальном матче Вторых Всемирных игр кочевников в прошлом году кыргызстанцы разгромили сборную Казахстана со счетом 15:3. А на первые Игры казахстанцы, подав заявку, так и не приехали.

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