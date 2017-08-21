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Новости Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков: Я иду на президентские выборы на тех же условиях, что и другиеСооронбай Жээнбеков: Я иду на президентские выборы на тех же условиях, что и другиеСборная Кыргызстана по кок-бору отказалась играть с МонголиейСборная Кыргызстана по кок-бору отказалась играть с Монголией

Жээнбеков: Я не такой человек, чтобы активно давать пресс-конференции

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365104_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443745-ru.html

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Афиша мероприятий: давай сходим?

21 августа 2017, 13:04       Комментарии

Сегодня, 21 августа, после выступления перед членами кабмина Сооронбай Жээнбеков провел неформальную встречу с журналистами. Он объяснил, что по характеру и темпераменту он не такой человек, чтобы активно выступать в СМИ, но тем не менее рабочий день он начинал и завершал с ознакомления новостей. Жээнбеков признался, что публикации СМИ помогали правительству оперативно решать проблемы населения.
"Всегда говорили, что я не даю интересную пресс-конференцию, но я такой человек... Оказывается, все это надо делать (прим. ред. – выходить в СМИ). У нас главной целью было не выступать и не давать пресс-конференцию. Я решил в течение года только по результатам нашей работы дать пресс-конференцию. Я всегда внимательно отслеживал все СМИ, о чем говорилось и печаталось. Все ваши публикации и сюжеты помогли мне во время нашей работы, когда иногда до правительство не доходила информация", - сказал он.

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