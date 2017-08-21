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Жээнбеков прокомментировал ситуацию с Омурбеком ТекебаевымЖээнбеков прокомментировал ситуацию с Омурбеком ТекебаевымСборную Кыргызстана по кок-бору могут снять с чемпионата мира в АстанеСборную Кыргызстана по кок-бору могут снять с чемпионата мира в Астане

Сооронбай Жээнбеков прокомментировал тюремный срок Омурбека Текебаева

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365105_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443744-ru.html

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21 августа 2017, 13:21       Комментарии

После официальной регистрации своей кандидатуры Сооронбай Жээнбеков прокомментировал ситуацию с тюремным сроком, к которому приговорили лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.
Занимая пост премьер-министра, Жээнбеков не выражал своего мнения по этой ситуации, и сегодня во время неофициальной встречи журналисты попросили его наконец-то прокомментировать осуждение политика.
"Моя позиция - соблюдать законы и выполнять их требования. Если суд принял такое решение, то оно должно быть исполнено", - заявил он.
Напомним, 16 августа Первомайский суд приговорил Омурбека Текебаева к 8 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Он также выдвигал свою кандидатуру в президенты.

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