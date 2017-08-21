Сооронбай Жээнбеков прокомментировал тюремный срок Омурбека Текебаева

21 августа 2017, 13:21 Комментарии

После официальной регистрации своей кандидатуры Сооронбай Жээнбеков прокомментировал ситуацию с тюремным сроком, к которому приговорили лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

Занимая пост премьер-министра, Жээнбеков не выражал своего мнения по этой ситуации, и сегодня во время неофициальной встречи журналисты попросили его наконец-то прокомментировать осуждение политика.

"Моя позиция - соблюдать законы и выполнять их требования. Если суд принял такое решение, то оно должно быть исполнено", - заявил он.

Напомним, 16 августа Первомайский суд приговорил Омурбека Текебаева к 8 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. Он также выдвигал свою кандидатуру в президенты.