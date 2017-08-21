Сборную Кыргызстана по кок-бору могут снять с чемпионата мира в Астане

21 августа 2017, 13:17 Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Вопрос снятия команды Кыргызстана по кок-бору с чемпионата мира сейчас рассматривается главной судейской коллегией соревнований, сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Чемпионат мира по кокпару (кок-бору) стартовал в понедельник в Астане (Казахстан). Сборная Кыргызстана сегодня должна была сыграть с командой Монголии.

Ранее организаторы потребовали, чтобы кыргызстанцы сняли подковы с задних копыт лошадей, утверждая, что это прописано в правилах кокпара. Спортсмены в свою очередь заявили, что животные могут травмироваться на поле из песка и глины, и отказались выходить на игру. Кыргызстанцам разрешили участвовать в соревнованиях с подкованными лошадьми, но при этом команде должно быть зачтено поражение от монголов из-за "нарушения правил".

Главная судейская коллегия засчитала сборной КР поражение в пользу команды Монголии (0:7), сообщили в госагентстве. По информации ведомства, кыргызстанские спортсмены направили судьям протест и сообщили о намерении сняться с турнира.

Сейчас вопрос рассматривают организаторы чемпионата.

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