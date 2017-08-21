В отношении милиционера, по вине которого погибли двое, возбуждено уголовное дело

21 августа 2017, 12:38 Комментарии

На виновника ДТП 18 августа на пересечении улицы Горького и проспекта Мира возбуждено уголовное дело. Об этом K-News сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Напомним, пьяный сотрудник милиции на автомашине "Тойота Виндом", столкнулся с "Маздой", стоявшей на красном знаке светофора.

"После удара "Мазда" столкнулась с впереди стоящими автомашинами. В результате ДТП погибли двое – водитель "Мазды" Ш.В., 1974 года рождения, и его пассажир, К.Д., 1990 года рождения. Водители и пассажиры других автомашин получили легкие травмы. Виновник ДТП является сотрудником УВД Ленинского района в звании старшина милиции, в органах внутренних дел с 2011 года. Управлял автомашиной в нетрезвом состоянии", – сообщили в милиции.

Автомашина поставлена на штрафную автостоянку. Назначен ряд судебных экспертиз.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье 281 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств).

"Водитель задержан и водворен в ИВС", – пояснили в ГУВД.