Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Жээнбеков подвел итоги своего премьерства: 1,5 года кабмин работал успешноЖээнбеков подвел итоги своего премьерства: 1,5 года кабмин работал успешноЧлены правительства с аплодисментами проводили ЖээнбековаЧлены правительства с аплодисментами проводили Жээнбекова

В отношении милиционера, по вине которого погибли двое, возбуждено уголовное дело

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-otno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443742-ru.html

Похожие новости

ДТП на автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт. Четверо в больнице, двое погибли

На Иссык-Куле в ДТП попали россияне. Погибли двое взрослых и ребенок

Патрульная милиция расследует ДТП в центре Бишкеке, в котором погиб молодой человек

Родственники кыргызстанок, погибших при пожаре в Москве, намерены обжаловать приговор

Семьи погибших в пожаре в Москве кыргызстанок не согласны с приговором

21 августа 2017, 12:38       Комментарии

На виновника ДТП 18 августа на пересечении улицы Горького и проспекта Мира возбуждено уголовное дело. Об этом K-News сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Напомним, пьяный сотрудник милиции на автомашине "Тойота Виндом", столкнулся с "Маздой", стоявшей на красном знаке светофора.
"После удара "Мазда" столкнулась с впереди стоящими автомашинами. В результате ДТП погибли двое – водитель "Мазды" Ш.В., 1974 года рождения, и его пассажир, К.Д., 1990 года рождения. Водители и пассажиры других автомашин получили легкие травмы. Виновник ДТП является сотрудником УВД Ленинского района в звании старшина милиции, в органах внутренних дел с 2011 года. Управлял автомашиной в нетрезвом состоянии", – сообщили в милиции.
Автомашина поставлена на штрафную автостоянку. Назначен ряд судебных экспертиз.
В данный момент возбуждено уголовное дело по статье 281 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств).
"Водитель задержан и водворен в ИВС", – пояснили в ГУВД.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум