Казахстан не допустил кыргызскую сборную на первую игру чемпионата мира по кок бору

21 августа 2017, 12:52 Комментарии

Снятие команды Кыргызстана по кок бору с чемпионата мира на данный момент рассматривается главной судейской коллегией соревнований. Об этом сообщили в пресс-службы Госагентства по делам молодежи, спорта и физкультуры.

Сообщается, что чемпионат мира стартовал сегодня, 21 августа, в городе Астана (Казахстан). По жеребьевке национальная сборная Кыргызстана сегодня должна была сыграть с командой Монголии.

"Наша команда не была допущена к игре организационным комитетом из-за имеющихся задних подков лошадей. В связи, с этим команда Кыргызстана направила протест на имя главной судейской коллегии, а также намерение о снятии команды с соревнований по инициативе кыргызской стороны", — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время данный вопрос рассматривается организаторами чемпионата мира.

Главная судейская коллегия защитила поражение команде Кыргызстана в пользу Монголии (0:7).