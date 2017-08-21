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Новости Кыргызстана

Судьи рассматривают вопрос снятия Кыргызстана с ЧМ по кок-бору в АстанеСудьи рассматривают вопрос снятия Кыргызстана с ЧМ по кок-бору в Астане

Казахстан не допустил кыргызскую сборную на первую игру чемпионата мира по кок бору

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/kazahs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443741-ru.html

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Сегодня сборная Кыргызстана по кок-бору стартует на чемпионате мира

Два кандидата в президенты пересдали тестирование по кыргызскому языку

21 августа 2017, 12:52       Комментарии

Снятие команды Кыргызстана по кок бору с чемпионата мира на данный момент рассматривается главной судейской коллегией соревнований. Об этом сообщили в пресс-службы Госагентства по делам молодежи, спорта и физкультуры.
Сообщается, что чемпионат мира стартовал сегодня, 21 августа, в городе Астана (Казахстан). По жеребьевке национальная сборная Кыргызстана сегодня должна была сыграть с командой Монголии.
"Наша команда не была допущена к игре организационным комитетом из-за имеющихся задних подков лошадей. В связи, с этим команда Кыргызстана направила протест на имя главной судейской коллегии, а также намерение о снятии команды с соревнований по инициативе кыргызской стороны", — рассказали в пресс-службе.
В настоящее время данный вопрос рассматривается организаторами чемпионата мира.
Главная судейская коллегия защитила поражение команде Кыргызстана в пользу Монголии (0:7).

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