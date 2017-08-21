Члены правительства с аплодисментами проводили Жээнбекова

21 августа 2017, 12:34 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17 /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Члены правительства с аплодисментами проводили премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, который сегодня на заседании правительства заявил, что покидает пост.

"Я подаю в отставку в связи с тем, что баллотируюсь в президенты. Я не имею морального права занимать этот пост. Сегодня после обеда я намерен подать заявление об уходе на имя президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева", - сказал Жээнбеков.

Напомним, что сегодня ЦИК зарегистрировала Жээнбекова в качестве кандидата на пост президента. Он является кандидатом в президенты от партии СДПК.

Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября 2017 года.