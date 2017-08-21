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Члены правительства с аплодисментами проводили Жээнбекова

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kabmin-s-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443740-ru.html

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Онлайн-трансляция — Заседание правительства

Жээнбеков: Я бы не стал участвовать в выборах, не будучи уверенным в победе

21 августа 2017, 12:34       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17 /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Члены правительства с аплодисментами проводили премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, который сегодня на заседании правительства заявил, что покидает пост.
"Я подаю в отставку в связи с тем, что баллотируюсь в президенты. Я не имею морального права занимать этот пост. Сегодня после обеда я намерен подать заявление об уходе на имя президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева", - сказал Жээнбеков.
Напомним, что сегодня ЦИК зарегистрировала Жээнбекова в качестве кандидата на пост президента. Он является кандидатом в президенты от партии СДПК.
Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября 2017 года.

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