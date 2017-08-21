Судьи рассматривают вопрос снятия Кыргызстана с ЧМ по кок-бору в Астане

21 августа 2017, 12:50 Комментарии

Бишкек, 21.08.17 /Кабар/. Главная судейская коллегия рассматривает вопрос снятия сборной Кыргызстана с чемпионата мира по кок-бору, который сегодня стартовал в Астане. Об этом сообщили в Госагентстве физкультуры и спорта.

"Наша команда не была допущена к игре организационным комитетом из-за имеющихся задних подков у лошадей. В связи с этим команда Кыргызстана направила протест на имя главной судейской коллегии, а также намерение о снятии команды с соревнований по инициативе кыргызской стороны", - сообщили в агентстве.

Сообщается, организаторы потребовали, чтобы кыргызская команда убрала подковы с задних ног лошадей. Руководство сборной Кыргызстана не согласилось, так как таких условий не было. Кроме того, кыргызская дружина не вышла на игру первого тура против Монголии и Кыргызстану засчитали техническое поражение со счетом 0:7.

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