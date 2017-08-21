Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Члены правительства с аплодисментами проводили ЖээнбековаЧлены правительства с аплодисментами проводили ЖээнбековаПремьер-министр Кыргызстана подал в отставкуПремьер-министр Кыргызстана подал в отставку

Опрос "ВБ": Что не так со школами Кыргызстана?

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365095_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443738-ru.html

Похожие новости

Учеба в школах КР начинается 4 сентября

Опрос "ВБ": Как провести выборы честно?

В школах Таджикистана запретили хиджабы, бороды, макияж, рваные джинсы и татуировки

Пресс-центр "ВБ": Правоохранительные органы игнорируют факты мошенничества

Минобразования: Заявление чиновника из Турции о школах "Сапат" – давление на власть и общественность Кыргызстана

21 августа 2017, 12:33       Комментарии

Буквально через две недели в Кыргызстане стартует новый учебный год. Тысячи учеников вернутся с летних каникул в родные школы, а кто-то сделает первые шаги к знаниям. Для родителей отдельное испытание - нужно купить форму, школьные принадлежности.
"ВБ" решил поинтересоваться у горожан, какие проблемы и недостатки они видят в школьном образовании Кыргызстана.
Многие жалуются на нехватку финансирования со стороны государства, что сказывается на состоянии зданий. По словам респондентов, новые учебные учреждения не строят, а на старые смотреть больно. Опрошенные также отметили перенасыщение школ учениками - в некоторых классах сидят по 40 человек, а на одном потоке их может быть 9. Также оставляет желать лучшего и состояние школьных учебников, многие из которых помнят советские времена.
Кроме того, респонденты отметили низкую квалификацию молодых кадров и качество образования, а также нехватку учителей. Некоторые педагоги, как сообщают опрошенные, позволяют себе повышать голос на учеников. Родители отметили и то, что современная школа отбивает у детей желание учиться.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум