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Жээнбеков подвел итоги своего премьерства: 1,5 года кабмин работал успешно

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365101_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443737-ru.html

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ЦИК зарегистрировал Жээнбекова в качестве кандидата в президенты

21 августа 2017, 12:49       Комментарии

Сегодня, 21 августа, на заседании правительства Сооронбай Жээнбеков подвел итоги своей работы.
По его словам, за 1,5 года правительство смогло достичь хороших результатов. Он перечислил динамику в товарообороте, налоговых сборах, кредитовании населения, ВВП и других показателях экономики.
"В течение 1,5 года мои коллеги работали вместе со мной и несли ответственность вместе со мной, я преклоняюсь перед вами, спасибо вам большое. Также и Жогорку Кенеш доверил нам очень важные задачи, поэтому мы проработали очень хорошо, проделали хороший путь. Для развития нашего Кыргызстана мы работали без отдыха и выходных, и наш принцип - не участвовать в грязных играх, а обеспечить все потребности страны", - заявил он.
Он напомнил, что в период его работы были построены и отремонтированы более ста школ и детских садов, завершилась реконструкция крупнейшего в КР ипподрома в Чолпон-Ате и других объектов. Ряд городов обеспечены чистой питьевой водой, сельскохозяйственный сектор получил кредиты по выгодным условиям.
Он отметил работу и в рамках ЕАЭС: строительство контрольных пунктов по всей республике, ветеринарных и фитосанитарных лабораторий. Российско-Кыргызский фонд развития помог отечественным предпринимателям адаптировать на рынке ЕАЭС, а создание технопарков выведет швейную промышленность на новый уровень.
Напомнил он и о том, что в его премьерство заработные платы учителей выросли до 28%, повышение зарплат планируется с сентября и другим муниципальным работникам.
"При поддержке Всевышнего, если буду избран президентом, я продолжу все работы, которые начал наш уважаемый президент, и постараюсь удержать все достигнутые цели. Для продвижения страны у меня хватит и опыта, и сил, поэтому я с вами не прощаюсь. Уверен, что в скором будущем будем развивать нашу страну сплоченно. Прошу Всевышнего поддержать нашу страну, чтобы всегда был мир", - сказал Жээнбеков.
Напомним, Сооронбай Жээнбеков стал премьер-министром весной 2016 года, а в июле этого года СДПК выдвинула его кандидатуру в президенты.
Сегодня ЦИК зарегистрировала его кандидатуру, и согласно закону о выборах он сложит полномочия премьер-министра. До утверждения нового главы кабмина он будет работать в статусе "исполняющего обязанности". По неподтвержденным данным, Жогорку Кенеш может утвердить нового премьер-министра 25 августа.
Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

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