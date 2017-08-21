Орзубек Назаров: спасибо всем, помолитесь за выздоровление моей дочери

21 августа 2017, 12:03 Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Кыргызстанцы откликнулись на просьбу о помощи и пришли сдать кровь для дочери семикратного чемпиона мира по профессиональному боксу Орзубека Назарова. Об этом корреспонденту Sputnik Кыргызстан сообщил сам спортсмен.

17-летняя Аделина Назарова пострадала в ДТП, произошедшем ночью 19 августа в центре Бишкека. Девушка сидела на заднем сиденье мотоцикла, который врезался в легковое авто. 21-летний мотоциклист погиб, людей из салона машины госпитализировали с различными травмами.

Аделину в тяжелом состоянии доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Девушка впала в кому. В тот же день Назаров обратился к кыргызстанцам с просьбой о поддержке, сообщив, что его дочери требуется переливание крови.

"Спасибо всем. Люди приходят и сдают кровь для Аделины с самого утра. Многие звонят мне и поддерживают морально. Я всем очень признателен. Девочка до сих пор в коме, ничего пока не изменилось. Прошу еще раз помолиться за выздоровление моей дочери", - сказал Назаров.

Очевидцы сообщили редакции Sputnik Кыргызстан, что за мотоциклом гнались патрульные милиционеры на служебной машине. Молодые люди развили большую скорость и врезались в легковушку.

Пресс-служба ГУВД отмечает, что сотрудники УПМ примерно в 01.30 заметили мотоцикл, "передвигающийся на высокой скорости по улице Тоголока Молдо".

"При проезде по пути следования мотоцикла увидели ДТП", - сообщили в управлении.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });