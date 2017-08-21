Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Онлайн-трансляция — Заседание правительстваОнлайн-трансляция — Заседание правительстваСуд отказал Саляновой в вызове экспертов для выяснения сроков экспертизыСуд отказал Саляновой в вызове экспертов для выяснения сроков экспертизы

Орзубек Назаров: спасибо всем, помолитесь за выздоровление моей дочери

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443736-ru.html

Похожие новости

Дочь Орзубека Назарова в коме: отец ищет доноров крови

В ДТП на мотоцикле пострадала дочь Орзубека Назарова. Ей нужна помощь

Дочь Орзубека Назарова пострадала в ДТП с мотоциклом — ей нужна кровь

Спасибо за чистый Бишкек! Горожанин лично поблагодарил работницу "Тазалыка"

Спасите снежных барсов — в горах Кыргызстана сняли потрясающий проморолик

21 августа 2017, 12:03       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Кыргызстанцы откликнулись на просьбу о помощи и пришли сдать кровь для дочери семикратного чемпиона мира по профессиональному боксу Орзубека Назарова. Об этом корреспонденту Sputnik Кыргызстан сообщил сам спортсмен.
17-летняя Аделина Назарова пострадала в ДТП, произошедшем ночью 19 августа в центре Бишкека. Девушка сидела на заднем сиденье мотоцикла, который врезался в легковое авто. 21-летний мотоциклист погиб, людей из салона машины госпитализировали с различными травмами.
Аделину в тяжелом состоянии доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Девушка впала в кому. В тот же день Назаров обратился к кыргызстанцам с просьбой о поддержке, сообщив, что его дочери требуется переливание крови.
"Спасибо всем. Люди приходят и сдают кровь для Аделины с самого утра. Многие звонят мне и поддерживают морально. Я всем очень признателен. Девочка до сих пор в коме, ничего пока не изменилось. Прошу еще раз помолиться за выздоровление моей дочери", - сказал Назаров.
Очевидцы сообщили редакции Sputnik Кыргызстан, что за мотоциклом гнались патрульные милиционеры на служебной машине. Молодые люди развили большую скорость и врезались в легковушку.
Пресс-служба ГУВД отмечает, что сотрудники УПМ примерно в 01.30 заметили мотоцикл, "передвигающийся на высокой скорости по улице Тоголока Молдо".
"При проезде по пути следования мотоцикла увидели ДТП", - сообщили в управлении.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум