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С начала года РКФР профинансировал более 760 проектов – Кулматов

Источник:
http://kabar.kg/news/s-nachala...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443733-ru.html

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21 августа 2017, 12:22       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17 /Нуркыз Сабырова - Кабар/. За 7 месяцев 2017 года Российско-кыргызским фондом развития (РКФР) был профинансирован 761 проект на общую сумму 246 млн долларов США. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил председатель правления фонда Кубанычбек Кулматов.
По его словам, портфель проектов за указанный период был распределен следующим образом: 26% - в агропромышленном комплексе, 13% - в сфере транспорта и логистики, 12% - в инфраструктуре туризма, 11% - в строительной промышленности, 9% - в инфраструктуре торговли, 8% - в перерабатывающей промышленности и по 2% - в отрасли связи и информационных технологий, горнодобывающей и металлургической промышленности, в машиностроении, в инфраструктуре здравоохранения и других направлениях.
"Наибольшее количество профинансированных проектов находятся в Бишкеке – 235 объектов. Затем идет Джалал-Абадская область, на которую приходится финансирование по 123 проектам и 115 проектов - по Чуйской области. Около 70% проектов, профинансированных фондом, расположены в регионах Кыргызстана", - рассказал Кулматов.

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