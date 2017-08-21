Полиция Венесуэлы подозревает, что жители начали воровать животных из зоопарка из-за голода

21 августа 2017, 12:15 Комментарии

Бишкек, 21.08.17 /Кабар/. Власти Венесуэлы расследуют кражу животных из зоопарка в штате Сулия на западе страны. Полиция предполагает, что животных похитили, чтобы съесть, что вновь сигнализирует о голоде в Венесуэле, столкнувшейся с дефицитом продовольствия, пишет Reuters.

Один из сотрудников полиции сказал, что два ошейниковых пекари - млекопитающие, внешне похожие на диких кабанов - в выходные были украдены из зоопарка города Маракайбо, расположенного недалеко от границы с Колумбией.

"Мы предполагаем, что их (украли), чтобы съесть", - сказал сотрудник венесуэльской полиции Луис Моралес.

Крах экономики страны привел к хроническому дефициту продовольствия, в результате чего людям приходится искать пропитание везде, где это возможно, в том числе в мусорных баках.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что в сложившейся ситуации виноваты протесты оппозиции, блокирующие улицы и шоссе, а также "экономическая война", которую с помощью Вашингтона ведут противники Каракаса.

Однако глава зоопарка Леонардо Нуньес сказал, что волна похищений, которая в последние недели затронула 10 видов, срежиссирована "наркодельцами", крадущими животных для продажи.

"Они всё здесь забирают! Животных украли не для того, чтобы съесть", - сказал он в среду.

Маурисио Кастильо, бывший директор зоопарка, сказал, что воры похитили двух тапиров - травоядных, также напоминающих свиней, которые, согласно Международному союзу охраны природы, находятся под угрозой вымирания.

Зоопарки также столкнулись с нехваткой корма для животных. Согласно одному из лидеров профсоюза сотрудников национальных парков Венесуэлы, в 2016 году в зоопарках Каракаса от голода умерло около 50 животных. Власти страны это отрицают, говоря, что с животными обращаются "как с членами семьи".