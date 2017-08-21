Суд отказал Саляновой в вызове экспертов для выяснения сроков экспертизы

21 августа 2017, 12:00 Комментарии

Сегодня, 21 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.

В ходе процесса адвокат подсудимой Чынара Джакупбекова заявила ходатайство об истребовании документов процедуры проведения судебно-почерковедческой экспертизы.

Салянова поддержала защиту, заявив, что экспертиза была проведена в спешке - за два часа. Она пояснила, что защита хочет узнать у экспертов, в какие сроки должна проводиться подобная экспертиза.

В свою очередь прокуроры возразили ходатайству.

В итоге судья Кубанычбек Касымбеков оставил ходатайство без удовлетворения. Он пояснил, что подделка подписи и документов не является предметом рассмотрения уголовного дела. Данные материалы выделены в отдельное производство.