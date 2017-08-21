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Жээнбеков: Я бы не стал участвовать в выборах, не будучи уверенным в победе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365099_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443727-ru.html

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21 августа 2017, 12:03       Комментарии

Кандидат от СДПК Сооронбай Жээнбеков уверен в своей победе на президентских выборах. Об этом он сегодня заявил журналистам.
Напомним, сегодня ЦИК зарегистрировала его кандидатуру. Он сообщил, что планирует подать прошение об отставке.
На вопрос журналистов, уверен ли он в своей победе, Жээнбеков ответил утвердительно.
"Я бы не стал участвовать в выборах, не будучи уверенным. Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие соотечественников", - сказал он.
Напомним, Сооронбай Жээнбеков стал премьер-министром весной 2016 года, а в июле этого года СДПК выдвинула его кандидатуру в президенты.
Всего в списке ЦИК значатся 50 претендентов на президентский пост, большинство из них самовыдвиженцы. На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала три кандидатуры – Темира Сариева, Омурбека Бабанова и Сооронбая Жээнбекова, остальные еще проходят процедуру регистрации.
Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

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