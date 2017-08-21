ДТП на автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт. Четверо в больнице, двое погибли

21 августа 2017, 12:22 Комментарии

В минувшие выходные на автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадали четыре человека, еще двое скончались на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения КР.

В ведомстве отметили, что происшествие произошло ночью на 181-м километре автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт. Из четверых пострадавших пассажиров на данный момент в Кочкорской больнице находятся двое. Еще одного доставили на реанимобиле в Бишкек, а четвертый пострадавший получил амбулаторное лечение.

В больницу были доставлены:

<li>Б. Бактияр, 1998 года рождения, житель города Нарын;</li><li>Ж. Нурила, 1969 года рождения, жительница села Ак-Муз Ат-Башинского района;</li><li>К. Жаныш, 1987 года рождения, житель жилмассива Ак-Босого города Бишкек; </li><li>А. Гүлжан, 1967 года рождения, жительница села Жаны-Жол Кочкорского района.</li>

На месте скончались:

<li>И. Айнура, 1974 года рождения, жительница села Ново-Павловка Сокулукского района;</li><li>М. Медер, 1974 года рождения, житель села Ново-Павловка Сокулукского района.</li>