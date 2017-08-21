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С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/s-1-ok...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443724-ru.html

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21 августа 2017, 11:41       Комментарии

С 1 октября будут повышены размеры пенсий. В правительстве подписаны ряд соответствующих постановлений.
Эти документы приняты с целью обеспечить дальнейшую поддержку жизненного уровня пенсионеров в соответствии с Законом КР "О государственном пенсионном социальном страховании".
В частности подписаны постановления правительства "Об установлении размера базовой части пенсии с 1 октября 2017 года" и "Об индексации размеров страховых частей пенсии с 1 октября 2017 года".
"Повышение будет касаться пенсий, назначенных согласно Закону КР "О государственном пенсионном социальном страховании". По данным председателя Соцфонда Тенизбека Абжапарова, после повышения 1 октября средний размер пенсии по республике увеличится на 516 сомов и составит 5517 сомов. Рост к началу года составит 108,6%. Рост на момент повышения – 110,3%. Для пенсий до 5000 сомов повышение в среднем составит 113,2%, а свыше 5000 сомов в среднем – 107%", – говорится в сообщении.
Механизм повышения будет реализован следующим образом:
— базовая часть пенсии с 1 октября 2017 года устанавливается в размере 1780 сомов, рост составит 280 сомов;
— страховая часть пенсий будет индексирована на коэффициент в размере 1,05, но не менее чем на 240 сомов. Коэффициент индексации рассчитан исходя из роста инфляции и роста заработной платы за прошлый год;
— размер общей пенсии инвалидов первой группы устанавливается не ниже величины прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.
При этом для пенсий, назначенных в период с 1 октября по 31 декабря 2016 года не ниже прожиточного минимума пенсионера за 2015 год — в размере 4637 сомов. Для пенсий, назначенных в 2017 году — не ниже прожиточного минимума пенсионера за 2016 год — в размере 4304 сомов.

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