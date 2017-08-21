ЦИК зарегистрировал Жээнбекова в качестве кандидата в президенты

21 августа 2017, 11:41 Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17 /Мирлан Киизбаев - Кабар/. Центральная комиссия по выборам и проведению референдума зарегистрировала Сооронбая Жээнбекова как кандидата в президенты. Об этом "Кабару" сообщили в ЦИК КР.

Решение было принято на заседании ЦИК сегодня.

Напомним, действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков является кандидатом в президенты от политической партии СДПК.

В настоящее время еще неизвестно, подаст ли С.Жээнбеков в отставку или приостановит свои полномочия в качестве премьер-министра.