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ЦИК зарегистрировал Жээнбекова в качестве кандидата в президенты

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tcik-zare...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443723-ru.html

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Жээнбеков: Я бы не стал участвовать в выборах, не будучи уверенным в победе

21 августа 2017, 11:41       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17 /Мирлан Киизбаев - Кабар/. Центральная комиссия по выборам и проведению референдума зарегистрировала Сооронбая Жээнбекова как кандидата в президенты. Об этом "Кабару" сообщили в ЦИК КР.
Решение было принято на заседании ЦИК сегодня.
Напомним, действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков является кандидатом в президенты от политической партии СДПК.
В настоящее время еще неизвестно, подаст ли С.Жээнбеков в отставку или приостановит свои полномочия в качестве премьер-министра.

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