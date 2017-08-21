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Для смягчения условий кредитования РКФР предпринял четыре действия – Кулматов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/dlia-smia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443722-ru.html

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21 августа 2017, 11:47       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17 /Нуркыз Сабырова - Кабар/. Для смягчения условий кредитования и стимулирования крупного бизнеса правлением Российско-кыргызского фонда развития (РКФР) были предприняты четыре шага. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил председатель правления фонда Кубанычбек Кулматов.
"В качестве первого шага фонд снизил процентные ставки в долларах США с 7 до 4 % годовых. Также были увеличены сроки кредитования с 5 до 15 лет в зависимости от отрасли экономики, была обеспечена возможность рефинансирования до 30 % от кредитов, полученных ранее в коммерческих банках, и был расширен перечень отраслей экономики", - рассказал он.
РКФР также расширил сотрудничество с банками: если в 2016 году фонд сотрудничал с 9 банками, то на сегодня договор о совместной работе был заключен с 13 банками.

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