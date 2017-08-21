США обвинили бывшего игрока "Барселоны" в связях с наркоторговцами

21 августа 2017, 11:44 Комментарии

Бишкек, 21.08.17 /Кабар/. Министерство финансов США ввело санкции в отношении известного мексиканского футболиста Рафаэля Маркеса и ещё более 20 человек, которых подозревают в связях с наркобароном, подпортив репутацию одного из выдающихся спортсменов Мексики, пишет Reuters.

38-летний Маркес, а также популярный певец Хулион Альварес и ещё около двух десятков граждан Мексики обвиняются в финансовых связях с Раулем Флоресом Эрнандесом, подозреваемым в контрабанде наркотиков и связях с картелем "Синалоа", а также с картелем "Халиско - Новое поколение".

Минфин США сообщил, что обвинение стало "крупнейшей кампанией в рамках закона о борьбе с наркоторговцами против сети мексиканских наркокартелей, о которой распорядилось Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)" вслед за обещанием президента США Дональда Трампа сокрушить наркокартели Мексики.

"Рауль Флорес Эрнандес действовал в течение нескольких десятилетий благодаря устоявшимся отношениям с другими наркокартелями, а также финансированию через подставных лиц, чтобы скрыть свои инвестиции в нелегальные схемы", - говорится в заявлении директора OFAC Джона Смита, назвавшего принятые США меры "крупной совместной кампанией" с Мексикой.

Маркес отверг все обвинения на пресс-конференции в среду и пообещал сотрудничать с властями.

"Я категорически отрицаю, что состою в каких-либо отношениях с этой организацией, - сказал он. - Я понимаю правовые обстоятельства, в которых нахожусь, и намерен сразу же бросить все силы на прояснение фактов при поддержке своей команды юристов".

Маркес сделал добровольное заявление в офисе мексиканского прокурора, говорится в заявлении офиса.

Маркес, родившийся в штате Мичоакан, где сосредоточена деятельность наркокартелей, является одним из известнейших спортсменов Мексики, он выступал за европейские клубы "Барселона" и "Монако".

Маркес до сих пор получает капитанскую повязку в сборной Мексике и представлял свою страну на четырёх мировых футбольных первенствах.