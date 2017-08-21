Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Жээнбеков сегодня покинет пост премьер-министраЖээнбеков сегодня покинет пост премьер-министраВ суде по делу Саляновой назначены еще два защитникаВ суде по делу Саляновой назначены еще два защитника

С.Жээнбеков: После обеда я занесу президенту прошение об отставке с поста премьер-министра

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443720-ru.html

Похожие новости

Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку

Сооронбай Жээнбеков зарегистрирован кандидатом в президенты

ЦИК зарегистрировал Жээнбекова в качестве кандидата в президенты

Жээнбеков сегодня покинет пост премьер-министра

ЦИК зарегистрировала кандидатуру Сооронбая Жээнбекова в президенты

21 августа 2017, 11:31       Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков после обеда 21 августа занесет президенту прошение об отставке со своего поста. Об этом он сообщил после получения удостоверения кандидата в президенты.
По его словам, до этого он проведет заседание правительства.
Как сказал С.Жээнбеков, можно было приостановить свои полномочия и быть премьер-министром до окончания выборов вплоть до инаугурации. "Многие мои соратники уговаривали меня не уходить в отставку, оформить отпуск и приостановить полномочия. Я все эти доводы взвесил и решил подать прошение об отставке. До этого мы с президентом обсуждали этот вопрос, президент меня поддержал и я как кандидат в президенты иду на выборы на равных условиях с другими кандидатами", - сказал он.
По словам премьера, он подпишет документ о приостановлении своих полномочий премьер-министра. "Мы сейчас собираем заседания правительства, последнее заседание, которое я проведу как премьер-министр. И уже после обеда я встречаюсь с нашим президентом и занесу ему прошение об отставке", - добавил С.Жээнбеков.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум