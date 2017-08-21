С.Жээнбеков: После обеда я занесу президенту прошение об отставке с поста премьер-министра

21 августа 2017, 11:31 Комментарии

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков после обеда 21 августа занесет президенту прошение об отставке со своего поста. Об этом он сообщил после получения удостоверения кандидата в президенты.

По его словам, до этого он проведет заседание правительства.

Как сказал С.Жээнбеков, можно было приостановить свои полномочия и быть премьер-министром до окончания выборов вплоть до инаугурации. "Многие мои соратники уговаривали меня не уходить в отставку, оформить отпуск и приостановить полномочия. Я все эти доводы взвесил и решил подать прошение об отставке. До этого мы с президентом обсуждали этот вопрос, президент меня поддержал и я как кандидат в президенты иду на выборы на равных условиях с другими кандидатами", - сказал он.

По словам премьера, он подпишет документ о приостановлении своих полномочий премьер-министра. "Мы сейчас собираем заседания правительства, последнее заседание, которое я проведу как премьер-министр. И уже после обеда я встречаюсь с нашим президентом и занесу ему прошение об отставке", - добавил С.Жээнбеков.