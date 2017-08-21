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Семья из Оша снова обратилась к руководству страны с просьбой помочь с делом экс-прокурора К.Кадыралиева

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443719-ru.html

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21 августа 2017, 11:50       Комментарии

Семья из города Ош снова обратилась к руководству страны с просьбой взять под контроль дело бывшего прокурора Канжара Кадыралиева. Об этом на пресс-конференции в АКИpress 21 августа сказал потерпевший Мирлан Жолдошев.
По словам М.Жолдошева, в 2013 году Канжар Кадыралиев взял в аренду его кафе и переписал на имя своей жены. Кроме того, по словам потерпевшего, К.Кадыралиев продал дом Жолдошевых, построенный на участке К.Кадыралиева, за 30 тыс. долларов.
"В апреле 2017 года я получил назад свое заведение, мне дали в руки красную книгу и начали торговаться, чтобы я написал встречное заявление. После чего красную книгу отобрали снова. К тому же в суде К.Кадыралиев предоставил документ о том, что его независимые эксперты оценили мое кафе в 42 тыс. долларов, хотя у меня есть клиент, который хочет купить за 150 тыс. долларов. Но я сейчас не могу продать кафе, так как оно записано не на мое имя", - рассказал он.
Он обратился к руководству страны, чтобы суд вынес хоть какое-то решение.
"Суд отправил дело на доследование в Генеральную прокуратуру. Наше дело длится 2,5 года, мы каждую среду и четверг приезжали в Бишкек из Оша с тремя детьми в течение 3 лет", - сказал он.
М.Жолдошев отметил, что дело в Октябрьском районном суде Бишкека рассматривала судья Кымбат Архарова.

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