Группа молодежи представила манифест "Мне не все равно" и призывала кыргызстанцев быть требовательными

21 августа 2017, 11:54 Комментарии

Группа молодых единомышленников представляет свой манифест "Мне не все равно". Об этом на пресс-конференции в АКИpress сообщили представители объединения. "Мы ровесники независимого Кыргызстана. Мы работаем в разных сферах и объединились, чтобы высказать свою позицию. Перед выборами сейчас каждый кандидат начинает представлять свою стратегию, а мы высказываем свой манифест. Это призыв, обращенный к народу Кыргызстана", - сообщил член объединения Улан Усойун.

В одной из студий Бишкека 23 августа состоится презентация манифеста. Молодые люди расскажут о планах и о первых шагах для реализации манифеста.

"Манифест кратко описывает проблемы в нашей стране и пути ее решения. В первую очередь мы руководствовались принципом антихрупкости, это значит, что мы хотим построить систему, которая будет стабильной. Она предполагает, что государство и лица, которые принимают важные решения, должны быть обучаемы и нести ответственность за свои решения", - сказал активист Азис Иса.

Главной целью молодежного движения стало то, что государство должно дать возможность человеку выражать свое мнение.

"Мы за то, чтобы в центре нашего государства был человек и его свобода.

Мы выступаем за то, чтобы наши граждане были более компетентными, чем они есть сейчас. Нужно быть требовательным гражданином. Мы призываем к этому всех кыргызстанцев", - отметила член движения Мээрим Осмоналиева.