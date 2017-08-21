Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В суде по делу Саляновой назначены еще два защитникаВ суде по делу Саляновой назначены еще два защитникаПремьер Жээнбеков подает в отставкуПремьер Жээнбеков подает в отставку

ЦИК зарегистрировала кандидатуру Сооронбая Жээнбекова в президенты

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365084_ci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443717-ru.html

Похожие новости

Жээнбеков подвел итоги своего премьерства: 1,5 года кабмин работал успешно

Члены правительства с аплодисментами проводили Жээнбекова

С.Жээнбеков сообщил о сложении с себя полномочий премьера

Сооронбай Жээнбеков зарегистрирован кандидатом в президенты

Жээнбеков: Я бы не стал участвовать в выборах, не будучи уверенным в победе

21 августа 2017, 11:26       Комментарии

Сегодня, 21 августа, ЦИК зарегистрировала кандидатуру Сооронбая Жээнбекова в президенты.
Кандидат от СДПК Сооронбай Жээнбеков предоставил более 45 тыс. подписных листов, прошел тестирование по госязыку, внес избирательный залог в 1 млн сомов, открыл избирательный фонд почти на 20 млн сомов и предоставил необходимый пакет документов.
Сегодня глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова вручила ему удостоверение кандидата в президенты. Согласно закону о выборах Жээнбеков должен сложить полномочия премьер-министра.
На сегодняшний день в списке кандидатов числятся 50 человек. Ранее ЦИК зарегистрировала кандидатуру Темира Сариева и Омурбека Бабанова, остальные еще проходят процедуру регистрации.
Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум