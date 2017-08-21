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В суде по делу Саляновой назначены еще два защитника

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365093_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443716-ru.html

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Судья по делу Саляновой отказал в вызове главы ГКНБ

21 августа 2017, 11:29       Комментарии

Сегодня, 21 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.
В ходе процесса адвокаты заявили ходатайство о том, чтобы включить в дело двух общественных защитников - руководителя и члена ОО "Институт конституционной политики" Садыкова Нурлана и Садыкову Рабигу.
В свою очередь прокуратура выступила против.
Выйдя из совещательной комнаты судья Кубанычбек Касымбеков ходатайство удовлетворил.

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