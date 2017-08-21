В суде по делу Саляновой назначены еще два защитника

21 августа 2017, 11:29 Комментарии
Сегодня, 21 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора Кыргызстана, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.
В ходе процесса адвокаты заявили ходатайство о том, чтобы включить в дело двух общественных защитников - руководителя и члена ОО "Институт конституционной политики" Садыкова Нурлана и Садыкову Рабигу.
В свою очередь прокуратура выступила против.
Выйдя из совещательной комнаты судья Кубанычбек Касымбеков ходатайство удовлетворил.