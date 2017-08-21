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Борцы Кыргызстана стартуют на чемпионате мира в ПарижеБорцы Кыргызстана стартуют на чемпионате мира в ПарижеС.Жээнбеков: После обеда я занесу президенту прошение об отставке с поста премьер-министраС.Жээнбеков: После обеда я занесу президенту прошение об отставке с поста премьер-министра

Жээнбеков сегодня покинет пост премьер-министра

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365094_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443715-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков зарегистрирован кандидатом в президенты

21 августа 2017, 11:34       Комментарии

Сегодня, 21 августа, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подаст прошение об отставке. Об этом он сегодня заявил журналистам после регистрации своей кандидатуры в ЦИК.
По его словам, соратники предлагали ему оформить отпуск, однако он решил покинуть пост главы кабмина.
"Оформить отпуск и приостановить полномочия до окончания выборов. Я все это взвесил и решил подать прошение об отставке президенту. До этого мы этот вопрос с нашим президентом обсуждали, и он поддержал", - сказал он.
Жээнбеков подпишет прошение и подаст его президенту сегодня после обеда.
До утверждения нового премьер-министра он будет возглавлять правительство в статусе "исполняющего обязанности". Он добавил, что не знает, кто станет следующим главой правительства.

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