Борцы Кыргызстана стартуют на чемпионате мира в Париже

21 августа 2017, 11:39 Комментарии

Сегодня, 21 августа, в Париже (Франция) стартует чемпионат мира по борьбе среди взрослых. Медали будут разыгрываться по вольной, греко-римской и женской борьбе.

Как сообщает Объединенный мир борьбы (UWW), на этих соревнованиях Кыргызстан представят 19 борцов во всех трех стилях. В первый день чемпионата на ковер выйдут представители классической школы борьбы.

Будут разыгрываться медали в четырех весовых категориях до 71, 75, 85 и 98 кг.

В категории до 71 кг поборется Нургазы Асангулов, который стартует с 1/16 финала и стартовую схватку проведет с Джаиром Алексис Гуэро Мюнозом (Колумбия).

Кайратбек Туголбаев выступает в весе до 75 кг и на старте встретится с Ахмедом Ибрагимом Гомаа Хасаном из Египта. Соперник Азата Бейшебекова (до 85 кг) определится по итогам поединка между Джавидом Хамзатау (Беларусь) и Метеханом Башаром (Турция).

Тяжеловес Узур Жусупбеков (до 98 кг) единственный стартует с квалификации и за выход в 1/16 финала встретится с Мусой Евлоевым (Россия).

Состав сборной Кыргызстана:

по греко-римской борьбе

<li>Каныбек Жолчубеков (до 59 кг)</li><li>Жанат Кыйлыбаев (до 66 кг)</li><li>Нургазы Асангулов (до 71 кг)</li><li>Кайратбек Тугольбаев (до 75 кг)</li><li>Самат Ширдаков (до 80 кг)</li><li>Азат Бейшебеков (до 85 кг)</li><li>Узур Джузупбеков (до 98 кг)</li><li>Мурат Рамонов (до 130 кг)</li>

по женской борьбе

<li>Мадина Надирова (до 53 кг)</li><li>Айсулуу Тыныбекова (до 58 кг)</li><li>Мээрим Джуманазарова (до 69 кг)</li><li>Айпери Медет кызы (до 75 кг)</li>

по вольной борьбе

<li>Улукбек Жолдошбеков (до 57 кг)</li><li>Алибек Осмонов (до 61 кг)</li><li>Эламан Догдурбек уулу (до 70 кг)</li><li>Муслим Евлоев (до 74 кг)</li><li>Бактияр Карагул уулу (до 86 кг)</li><li>Магомед Мусаев (до 97 кг)</li><li>Айаал Лазарев (до 125 кг)</li>