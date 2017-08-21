Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ЦИК зарегистрировал Жээнбекова в качестве кандидата в президентыЦИК зарегистрировал Жээнбекова в качестве кандидата в президентыЖээнбеков сегодня покинет пост премьер-министраЖээнбеков сегодня покинет пост премьер-министра

Борцы Кыргызстана стартуют на чемпионате мира в Париже

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365090_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443714-ru.html

Похожие новости

Казахстан не допустил кыргызскую сборную на первую игру чемпионата мира по кок бору

Судьи рассматривают вопрос снятия Кыргызстана с ЧМ по кок-бору в Астане

Опрос "ВБ": Что не так со школами Кыргызстана?

Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку

Кыргызстанец попал в ДТП в Екатеринбурге

21 августа 2017, 11:39       Комментарии

Сегодня, 21 августа, в Париже (Франция) стартует чемпионат мира по борьбе среди взрослых. Медали будут разыгрываться по вольной, греко-римской и женской борьбе.
Как сообщает Объединенный мир борьбы (UWW), на этих соревнованиях Кыргызстан представят 19 борцов во всех трех стилях. В первый день чемпионата на ковер выйдут представители классической школы борьбы.
Будут разыгрываться медали в четырех весовых категориях до 71, 75, 85 и 98 кг.
В категории до 71 кг поборется Нургазы Асангулов, который стартует с 1/16 финала и стартовую схватку проведет с Джаиром Алексис Гуэро Мюнозом (Колумбия).
Кайратбек Туголбаев выступает в весе до 75 кг и на старте встретится с Ахмедом Ибрагимом Гомаа Хасаном из Египта. Соперник Азата Бейшебекова (до 85 кг) определится по итогам поединка между Джавидом Хамзатау (Беларусь) и Метеханом Башаром (Турция).
Тяжеловес Узур Жусупбеков (до 98 кг) единственный стартует с квалификации и за выход в 1/16 финала встретится с Мусой Евлоевым (Россия).
Состав сборной Кыргызстана:
по греко-римской борьбе
<li>Каныбек Жолчубеков (до 59 кг)</li><li>Жанат Кыйлыбаев (до 66 кг)</li><li>Нургазы Асангулов (до 71 кг)</li><li>Кайратбек Тугольбаев (до 75 кг)</li><li>Самат Ширдаков (до 80 кг)</li><li>Азат Бейшебеков (до 85 кг)</li><li>Узур Джузупбеков (до 98 кг)</li><li>Мурат Рамонов (до 130 кг)</li>
по женской борьбе
<li>Мадина Надирова (до 53 кг)</li><li>Айсулуу Тыныбекова (до 58 кг)</li><li>Мээрим Джуманазарова (до 69 кг)</li><li>Айпери Медет кызы (до 75 кг)</li>
по вольной борьбе
<li>Улукбек Жолдошбеков (до 57 кг)</li><li>Алибек Осмонов (до 61 кг)</li><li>Эламан Догдурбек уулу (до 70 кг)</li><li>Муслим Евлоев (до 74 кг)</li><li>Бактияр Карагул уулу (до 86 кг)</li><li>Магомед Мусаев (до 97 кг)</li><li>Айаал Лазарев (до 125 кг)</li>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум