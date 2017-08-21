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На Иссык-Куле в ДТП попали россияне. Погибли двое взрослых и ребенок

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365092_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443713-ru.html

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21 августа 2017, 11:50       Комментарии

В минувшие выходные в Иссык-Кульской области в селе Барскоон Джети-Огузского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, в аварию попала группа туристов из России.
По данным милиции, инцидент произошел 19 августа. От полученных травм на месте погибли два человека: 47-летние бишкекчанка Аида Р. и жительница Санкт-Петербурга Людмила Т. По дороге в больницу умер 12-летний Тимур Т., житель Санкт-Петербурга.
Еще трое получили различные травмы:
<li>16-летняя Мария Т., жительница города Санкт-Петербург; </li><li>49-летний Евгений Н., гражданин России;</li><li>5-летняя Амалия Р., жительница города Бишкек</li>
В УВД отметили, что причина дорожно-транспортного происшествия и подробности будут известны позднее.

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