На Иссык-Куле в ДТП попали россияне. Погибли двое взрослых и ребенок

21 августа 2017, 11:50 Комментарии

В минувшие выходные в Иссык-Кульской области в селе Барскоон Джети-Огузского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, в аварию попала группа туристов из России.

По данным милиции, инцидент произошел 19 августа. От полученных травм на месте погибли два человека: 47-летние бишкекчанка Аида Р. и жительница Санкт-Петербурга Людмила Т. По дороге в больницу умер 12-летний Тимур Т., житель Санкт-Петербурга.

Еще трое получили различные травмы:

<li>16-летняя Мария Т., жительница города Санкт-Петербург; </li><li>49-летний Евгений Н., гражданин России;</li><li>5-летняя Амалия Р., жительница города Бишкек</li>

В УВД отметили, что причина дорожно-транспортного происшествия и подробности будут известны позднее.