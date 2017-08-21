Доллар США: 68.7437 (+0.0292) 
Евро: 80.7601 (+0.1374) 
Золото: 41.64 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Группа молодежи представила манифест "Мне не все равно" и призывала кыргызстанцев быть требовательнымиГруппа молодежи представила манифест "Мне не все равно" и призывала кыргызстанцев быть требовательнымиСемья из Оша снова обратилась к руководству страны с просьбой помочь с делом экс-прокурора К.КадыралиеваСемья из Оша снова обратилась к руководству страны с просьбой помочь с делом экс-прокурора К.Кадыралиева

Меркель обвиняет Турцию в использовании Интерпола в корыстных целях

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365091_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443712-ru.html

Похожие новости

В Испании задержали немецкого писателя по запросу Турции

В Бишкеке девушка обвиняется в убийстве парня

Турция планирует подписать таможенное соглашение с ЕАЭС

Шестерых кыргызстанок держали в сексуальном рабстве в Турции

Суд Санкт-Петербурга продлил арест уроженца Кыргызстана, обвиняемого в вербовке для ИГ

21 августа 2017, 11:51       Комментарии

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) считает, что Турция злоупотребляет своим членством в международных организациях, в частности в Интерполе, передает DW. С помощью Интерпола Анкара добилась задержания в Испании немецкого писателя Догана Акханлы (Dogan Akhanli). Его выпустили на свободу только после телефонного разговора глав МИД Германии и Испании.
"Международные организации не должны использоваться в этих целях", - заявила Меркель в воскресенье, 20 августа, поздравив Акханлы с освобождением.
Сам Акханлы считает, что поводом для задержания стала содержащаяся в его произведениях критика турецкого общества и государства.
"Турции это определенно не нравится. Они пытаются заставить меня замолчать", - заявил он, добавив, что молчать не намерен.
Суд Мадрида освободил писателя в воскресенье. Как следует из постановления суда, у Турции есть 40 дней, чтобы обосновать требование об экстрадиции Акханлы. После этого суд рассмотрит обращение Анкары и примет окончательное решение. В течение этого времени немецкий писатель сможет оставаться на свободе, но ему запрещено покидать пределы Испании. Раз в неделю Доган Акханлы должен будет отмечаться в полиции.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум