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ЦИК зарегистрировала кандидатуру Сооронбая Жээнбекова в президентыЦИК зарегистрировала кандидатуру Сооронбая Жээнбекова в президентыКулматов: За 2016 года РКФР профинансировал 637 бизнес-проектов на сумму 175 млн долларовКулматов: За 2016 года РКФР профинансировал 637 бизнес-проектов на сумму 175 млн долларов

Премьер Жээнбеков подает в отставку

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443711-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков зарегистрирован кандидатом в президенты

21 августа 2017, 11:22       Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков после официальной регистрации в Центризбиркоме кандидатом в президенты сообщил, что подает в отставку с поста главы правительства.
Сегодня ЦИК зарегистрировала премьер-министра кандидатом в президенты.
"Я мог бы только на время выборов оставить должность премьера, об этом мне говорили и соратники, но я решил быть со всеми кандидатами на равных. Сегодня напишу прошение о сложении полномочий. Сейчас собираем заседание правительства. После обеда занесу прошение об отставке президенту", - заявил Жээнбеков журналистам.
Ранее Алмазбек Атамбаев сказал, что после регистрации в ЦИК глава кабмина сложит свои полномочия.
Выборы президента КР пройдут 15 октября. Нового премьера выберет Жогорку Кенеш.
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