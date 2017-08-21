Премьер Жээнбеков подает в отставку

21 августа 2017, 11:22 Комментарии

БИШКЕК, 21 авг - Sputnik. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков после официальной регистрации в Центризбиркоме кандидатом в президенты сообщил, что подает в отставку с поста главы правительства.

Сегодня ЦИК зарегистрировала премьер-министра кандидатом в президенты.

"Я мог бы только на время выборов оставить должность премьера, об этом мне говорили и соратники, но я решил быть со всеми кандидатами на равных. Сегодня напишу прошение о сложении полномочий. Сейчас собираем заседание правительства. После обеда занесу прошение об отставке президенту", - заявил Жээнбеков журналистам.

Ранее Алмазбек Атамбаев сказал, что после регистрации в ЦИК глава кабмина сложит свои полномочия.

Выборы президента КР пройдут 15 октября. Нового премьера выберет Жогорку Кенеш.

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