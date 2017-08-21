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Новости Кыргызстана

Кыргызстанец стал виновником ДТП в ЕкатеринбургеКыргызстанец стал виновником ДТП в Екатеринбурге

Кулматов: За 2016 года РКФР профинансировал 637 бизнес-проектов на сумму 175 млн долларов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kulmatov-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443710-ru.html

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21 августа 2017, 11:18       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17 /Нуркыз Сабырова - Кабар/. К концу 2016 года Российско-кыргызский фонд развития (РКФР) предоставил льготное финансирование для 637 бизнес-проектов в Кыргызстане на общую сумму 175 миллионов долларов США. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил председатель правления фонда Кубанычбек Кулматов.
"По итогам 2016 года можно сказать, что фонд состоялся как финансовый институт Кыргызстана. Сегодня он влияет на кредитно-денежную политику по всей стране. Фонд развития осуществлял финансирование по двум направлениям: прямое финансирование для крупных инвестиционных проектов на сумму свыше 1 млн долларов США и финансирование проектов малого и среднего бизнеса до 1 млн долларов США через банки-партнеры", - рассказал он.
Сообщается, что портфель проектов Фонда был распределён по следующим секторам экономики: 33% проектов - в агропромышленном комплексе, 18% - в транспорте и логистике; 14%– в строительной промышленности, 9% - в инфраструктуре туризма, 6% - в текстильной промышленности, 6% - в перерабатывающей промышленности, 3% - в горнодобывающей и металлургической промышленности, 8 % направлены на инфраструктуру торговли, сектор связи и информационных технологий и другие отрасли.

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