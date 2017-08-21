Спасатели МЧС ищут тела двух утопленников, один из них инвалид I группы

21 августа 2017, 10:56 Комментарии

Бишкек, 21.08.17 / Кабар/. Спасатели МЧС ищут тела двух людей в Джалал-Абадской области, которые утонули в реках, один из них инвалид I группы.

20 августа работника заповедника Беш-Арал Чаткальского района унесло течением реки Испаран. Сообщается, что 62-летний мужчина примерно в 12:13 пересекал территорию заповедника по извилистой дороге вместе с 12 лошадьми. По неосторожности он соскользнул с тропы и упал в реку, после чего его унесло течением.

Спасатели выехали на место происшествия и принялись за поиски тела, но им не удалось его найти. Поиски будут продолжены сегодня.

МЧС также ведет поиски тела мужчины в Аксыйском районе, который является инвалидом 1-й группы. По информации МЧС, 4 июля примерно в 16:00 33-летний мужчина упал в реку Кара-Суу. Вначале поиски вели сами родственники, но они оказались безрезультатными. Только 20 августа родственники обратились в МЧС с просьбой оказать содействие в поисковых работах.