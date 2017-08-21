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Спасатели МЧС ищут тела двух утопленников, один из них инвалид I группы

Источник:
http://kabar.kg/news/spasateli...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443709-ru.html

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21 августа 2017, 10:56       Комментарии

Бишкек, 21.08.17 / Кабар/. Спасатели МЧС ищут тела двух людей в Джалал-Абадской области, которые утонули в реках, один из них инвалид I группы.
20 августа работника заповедника Беш-Арал Чаткальского района унесло течением реки Испаран. Сообщается, что 62-летний мужчина примерно в 12:13 пересекал территорию заповедника по извилистой дороге вместе с 12 лошадьми. По неосторожности он соскользнул с тропы и упал в реку, после чего его унесло течением.
Спасатели выехали на место происшествия и принялись за поиски тела, но им не удалось его найти. Поиски будут продолжены сегодня.
МЧС также ведет поиски тела мужчины в Аксыйском районе, который является инвалидом 1-й группы. По информации МЧС, 4 июля примерно в 16:00 33-летний мужчина упал в реку Кара-Суу. Вначале поиски вели сами родственники, но они оказались безрезультатными. Только 20 августа родственники обратились в МЧС с просьбой оказать содействие в поисковых работах.

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