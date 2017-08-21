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ФУГИ сдает в аренду гостиницу "Семетей". Объявлен аукцион

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/fugi-sdae...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443708-ru.html

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21 августа 2017, 11:09       Комментарии

БИШКЕК, 21.08.17. /Кабар/. Фонд по управлению государственным имуществом (ФУГИ) КР объявляет открытый аукцион на право заключения договора аренды помещения государственного предприятия - гостиница "Семетей".
Как сообщает пресс-служба ФУГИ, открытый аукцион на право заключения договора аренды гостиницы пройдет в 10:00 20 сентября 2017 года в Фонде.
Общая площадью сдаваемого помещения 444,8 квадратных метров, в том числе: 331,8 кв.м. (функционирует круглый год) и летняя площадка 113 кв.м. (функционирует в летний период с 1 мая по 1 октября). Местонахождение объекта: г. Бишкек, ул. Токтогула, 125
Предлагаемый срок аренды: 3 года.
Стартовый размер арендной платы: кафе - 62 тыс 113 сомов в месяц, летняя площадка (навесы) - 16 тыс 272 сомов в месяц (арендная плата взымается с 1 мая по 1 октября), итого: 78 тыс 385 сомов в месяц
Заявки принимаются до 17:00 часов 18 сентября 2017 года в Фонде, по адресу: г.Бишкек, ул. Московская, 151 (3-й этаж кабинет № 308) по всем вопросам обращаться по телефону 0 312 61 40 77.

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