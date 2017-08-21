NASA отправит на Марс микробов, чтобы сделать планету пригодной для жизни

21 августа 2017, 11:08 Комментарии

NASA отправит на Марс микробов. Таким образом американцы придумали способ "накачать" кислородом атмосферу планеты, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Independent.

Эксперимент будет проведен в 2020 году, когда следующий робот прибудет на Красную планету. Ученые отправят туда микроорганизмы в ходе миссии "Ровер 2020" в попытке создать воздух, пригодный для потребления человеком. Предварительно, это будут водоросли или бактерии.

По задумке микроорганизмы найдут питательные вещества в марсианской почве, а кислород будут выделять в качестве побочного продукта.

Если эксперимент будет удачным, таким образом на Марсе смогут получать кислород для людей и в качестве ракетного топлива для вылета на Землю. Это станет важным шагом на пути к превращению Марса в пригодную для обитания человеческих колоний планету.

Атмосфера Марса содержит только 0,13 процента кислорода. Тогда как атмосфера Земли - 21 процент.

У американских ученых также есть планы построить магнитный щит вокруг Марса и установить на планете ядерный реактор. Кроме того, они надеются запустить космическую станцию вблизи Луны, которая могла бы послужить отправной точкой для миссий в другие концы солнечной системы. Ранее свои планы по колонизации Марса озвучивал основатель и глава корпорации Space.