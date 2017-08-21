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NASA отправит на Марс микробов, чтобы сделать планету пригодной для жизни

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365083_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443706-ru.html

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21 августа 2017, 11:08       Комментарии

NASA отправит на Марс микробов. Таким образом американцы придумали способ "накачать" кислородом атмосферу планеты, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Independent.
Эксперимент будет проведен в 2020 году, когда следующий робот прибудет на Красную планету. Ученые отправят туда микроорганизмы в ходе миссии "Ровер 2020" в попытке создать воздух, пригодный для потребления человеком. Предварительно, это будут водоросли или бактерии.
По задумке микроорганизмы найдут питательные вещества в марсианской почве, а кислород будут выделять в качестве побочного продукта.
Если эксперимент будет удачным, таким образом на Марсе смогут получать кислород для людей и в качестве ракетного топлива для вылета на Землю. Это станет важным шагом на пути к превращению Марса в пригодную для обитания человеческих колоний планету.
Атмосфера Марса содержит только 0,13 процента кислорода. Тогда как атмосфера Земли - 21 процент.
У американских ученых также есть планы построить магнитный щит вокруг Марса и установить на планете ядерный реактор. Кроме того, они надеются запустить космическую станцию вблизи Луны, которая могла бы послужить отправной точкой для миссий в другие концы солнечной системы. Ранее свои планы по колонизации Марса озвучивал основатель и глава корпорации Space.

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