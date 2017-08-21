Как Текебаев, Салянова и Шыкмаматов вдруг стали оппозиционерами?

21 августа 2017, 11:12 Комментарии

Странно, когда пытаются представить трех депутатов парламента Кыргызстана - Омурбека Текебаева, Аиду Салянову и Алмамбета Шыкмаматова как яростных противников нынешней власти. Публику хотят убедить, что эти люди чуть ли не изначально были против президента А. Атамбаева и якобы за это они страдают. Одним словом, нынешние уголовные дела в отношении этих лиц хотят представить как политические гонения. Если вспомнить их политическую карьеру после апреля 2010 года, тогда придется усомниться в этих утверждениях.

Фракция "Ата Мекен" с 2010 года почти постоянно входила в одну коалицию с СДПК в парламенте, причем в коалицию парламентского большинства. Естественно, атамекеновцы получали право назначать своих выдвиженцев в правительство. Причем на ключевые посты как в самом кабинете министров, так и в министерствах. И тогда не возникало никаких вопросов к Атамбаеву, не было нареканий в отношении его политики вплоть до 2016 года.

Следует отметить, из этой троицы Аида Салянова никогда не была политиком, ее трудовая биография – это обычный пусть госчиновника, который нормально приспосабливался к любому режиму. Ее устраивало даже то, что творилось во времена Бакиева, так как занимая высокую должность статс–секретаря Минюста, она не хлопнула громко дверью и не ушла со своего поста, когда страна скатилась к откровенной системе семейно –кланового правления.

Оппозиционность Саляновой начала проявляться, когда ее мужа взяли в оборот правоохранительные органы за то, что супруг экс–генпрокурора начал творить беспредел. Экс–генпрокурор Салянова, которая считала, что ее близкие должны быть вне подозрений и неприкасаемы, не смогла снести такую обиду. Все достаточно банально и просто в ее поведении - раздутый образ "борца с коррупцией" разогрел ее амбиции и вскружил голову.

И кстати, Салянова, которая сейчас критикует госСМИ, телеканалы за их предвзятость, должна быть благодарна им, что ей обеспечивали поддержку эти медиаиздания. Сама ведь призналась, что почувствовала себя лишней из-за того, что президент Атамбаев не оказывал ей информационную поддержку. Странное по сути заявление: как генпрокурор Салянова могла сама обеспечить себе информационную поддержку. Для нее были открыты и доступны все СМИ. Одним словом, детский лепет.

Текебаев также был в фаворе, и по его признанию, был одним из главных лиц, которые имели влияние на принимаемые политические решения. Все помнят, как Текебаев хвастался тем, что отправил в отставку несколько премьеров. Правда, все свои дела по "сносу" премьер–министров Текебаев хотел представить как продвижение интересов Атамбаева. Но в это мало верится, так как Омурбек Чиркешович давно уже не мальчик на побегушках. Просто у него были свои интересы. В конце концов он добился того, что смог выдвинуть своего человека - Джоомарта Оторбаева - на пост премьер–министра.

А. Шыкмаматов спокойно работал министром юстиции, потом стал депутатом парламента. И он демонстрировал свою оппозиционность.

Все поменялось, когда начали всплывать факты коррупционных деяний этой троицы. Хотя Текебаев начал раньше, когда один за одним начали попадать в руки правоохранителей его выдвиженцы. В частности, бывший руководитель аппарата президента КР Данияр Нарымбаев. Текебаев не смог смириться с тем, что его доверенные люди подверглись уголовному преследованию из-за своих темных делишек. Лидер "Ата Мекена", который сам в 2015 году лоббировали поправки в Конституцию, в 2016-м вдруг стал яростным защитником Основного закона, когда уже другие инициировали изменения. При этом инициаторы поправок фактически вносили такие же изменения, какие хотел внести Текебаев.

Так в чем причина такой метаморфозы Текебаева и Ко? А все просто: депутаты фракции "Ата Мекен" начали суетится и окрашиваться под оппозиционный цвет после того, как их имена начали мелькать в сомнительных делах. Надо было срочно все повернуть и обосновать как политические гонения. Это для Кыргызстана не ново, любой бывший госчиновник, депутат, когда попадается на коррупции или злоупотреблении своим положением, поступает так же. Наступает внезапное озарение, после которого перед публикой предстает чуть ли не самый оппозиционный политик, который только тем и занимался, что боролся за справедливость и интересы народа.

И ведь фракция "Ата Мекен" до упора оставалась в коалиции большинства вместе с СДПК, которую почему-то начали обвинять в узурпации власти. Нормальный и логический шаг в таких случаях – это выйти из блока с партией, которую критикуешь и считаешь идеологическим противником. Но не тут-то было, СДПК сама покинула коалицию и рассталась с "Ата Мекеном".

Когда же следственные органы вплотную приблизились к Текебаеву, Саляновой и Шыкмаматову, так как накопилось достаточно доказательств их вины в различных правонарушениях, началась настоящая истерика. В ход пошли всевозможные политтехнологии, доходило до абсурда. Как тут не вспомнить "Гремучую змею" - мифического главу кыргызско–турецкой мафии, о котором говорилось в явной подделке донесения турецкой разведки. Публика была в шоке, а посол Турции просто назвал это фейком и провокацией. Но "Гремучую змею", несмотря на абсурдность, смаковали некоторые СМИ, которые теперь вынуждены ответить за то, что вместе с юристами Текебаева распространяли откровенную ложь. И понесли они наказание не за то, что оппозиционные, а за откровенную клевету. Все их заявления о покушении на свободу слова – просто отговорки. Никак не вяжется со свободой слова откровенная клевета, которая по сути наносит удар по свободе и правам другого человека, задевая его достоинство и репутацию.

Есть одна странность в поведении троицы из "Ата Мекена". Говоря о презумпции невиновности, они все время пытались убедить, что их признали виновными через суд. Хотя процессы продолжаются. Может, это было признаком того, что Текебаев, Салянова и Шыкмаматов прекрасно понимали шаткость своей защиты перед неопровержимыми доказательствами следствия.

Понятна и позиция защитников этой троицы, которая состоит из бывших членов временного правительства, некоторых общественных деятелей, они вынуждены защищать указанных депутатов парламента, так как к ним тоже подбираются правоохранители. И причем не по политическим мотивам, а из-за того, что всплывают факты мародерства, откровенного грабежа банковских ячеек и другим коррупционным делам. Таким образом, рушатся иллюзии насчет своей неприкосновенности у этих политиков, которые после апрельской революции вдруг решили, что как победители в древности имеют право на безнаказанное разграбление страны. Но они забыли, что в древности завоевателям давалось на грабеж три дня, причем не своей, а чужой страны. Плохо в школе историю изучали, теперь придется ответить.