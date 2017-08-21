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Кыргызстанец стал виновником ДТП в Екатеринбурге

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365089_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443704-ru.html

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В Кыргызстане произошло землетрясение — его ощутили в Алматы

21 августа 2017, 11:15       Комментарии

Кыргызстанец стал виновником ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадали четыре человека.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Свердловской области, авария произошла 20 августа в 00.15 (01.15 по Бишкеку).
32-летний кыргызстанец, водитель автомобиля "Ситроен С4", на высокой скорости двигался по улице Серафимы Дерябиной со стороны ул. Репина в сторону Шаумяна и не справился с управлением. Он наехал на бордюрный камень, после чего врезался в забор.
В результате ДТП пострадали четыре пассажира. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По данному происшествию проводится дознание.

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