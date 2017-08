10.59: как из-за ревности мужа рушилась счастливая бишкекская семья

21 августа 2017, 10:59 Комментарии

Знаешь ли ты, дорогой читатель, что при боли в коленке врач сразу отправит тебя сдавать анализы на бруцеллез? Ваша Шахерезада Минбаева убедилась в этом на собственном опыте, рискнув показать занемогшую конечность последователю Гиппократа. Что ж, бруцеллез так бруцеллез - пошла я сдавать кровь.

Обычно нет зрелищ более унылых, чем исподнее комсомолки и утренняя очередь в медицинской лаборатории. Однако на этот раз все было иначе: пара десятков граждан стали свидетелями неожиданного шоу, в главных ролях выступила супружеская пара.

Девушка в воздушном платье громко всхлипывала и тряслась как осиновый лист, обнимая обеими руками заметно округлившийся животик. Рык ее спутника разлетался по коридору.

"То есть ошибки в анализах быть не может?! Нечего сказать, хорошую я себе жену выбрал! Проститутка!" - ревел огромный мужчина, попеременно пронзая взглядом то низенькую докторшу, то свою спутницу, которая уже рыдала в голос.

Суть истории заключалась в следующем: будущая мама сдала анализы на всякие болячки, о которых принято помалкивать. Так, на всякий случай. Однако въедливые лаборанты отыскали-таки в ее крови представителей постыдной фауны.

Супруг тут же причислил себя к семейству парнокопытных млекопитающих, которые могли увезти Аиду Ведищеву в страну, где сосны рвутся в небо. Он прилюдно обвинил будущую мать своего ребенка в адюльтере. Мужчина совершенно не обращал внимания на тихие разъяснения женщины в белом халате, которая пыталась донести до него что-то важное. Оглядевшись, она поняла, что семейная драма стала достоянием всей очереди, и резко перешла на крик.

"Да не изменяла она вам! Просто у беременных снижается иммунитет и вылезает всякая зараза. Тут у каждого третьего в очереди такие же положительные анализы", - безапелляционно заявила медик. Она повторила эту фразу раз пятнадцать, пока до мужчины не дошел смысл сказанного.

Супруг замялся и как-то сник. Его жена по-прежнему вжималась в стенку и плакала. Дальнейшая беседа этой троицы была очень тихой, так что людям в очереди пришлось найти новые развлечения. Из здания лаборатории парочка все же вышла вместе.

Так на наших глазах разрушался брак. Конечно, эта женщина попытается забыть выходку мужа, понять и простить его. Ведь у них будет ребенок, ведь любимый так смешно ворочает губами во сне, ведь она вовсе не хочет стать "разведенкой". Но она не забудет - такое не забывается! Этот случай будет подтачивать их брак год за годом, пока не разрушит до конца.

Доверяйте своим половинкам. Не заглядывайте в чужие телефоны, не контролируйте, не закатывайте истерик. Недоверие отравляет жизнь и рушит отношения сильнее, чем "вон та курица в короткой юбке из соседнего отдела".

Кстати, бруцеллеза у меня нет. Перейдем к новостям. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии. В среднем увеличение составит 517 сомов.

Вчера в ЦУМе искали бомбу. Получив тревожное сообщение, сотрудники правоохранительных органов эвакуировали всех продавцов и покупателей. Взрывное устройство не обнаружили. Подозреваемого уже нашли.

В ближайшее время может измениться порядок работы сотрудников патрульной милиции. Вероятно, автоинспекторы по-новому будут проверять документы водителей и общаться с ними.

Сегодня десятки улиц Бишкека останутся без электроэнергии. Просидеть без света горожанам придется до пяти, а то и до шести часов вечера.

Жители южных регионов страны почувствовали землетрясение. Толчки силой 5 баллов начались ночью, их ощутили даже в Алматы.

В Кыргызстане появилась первая "железная женщина". Юлия Фернас завоевала звание Iron Man в Копенгагене.

Про валюту: обменные пункты продают доллар по 68,9 сома, а покупают по 68,7. Тенге стоит 20,7 тыйына, рубль - сом и семнадцать тыйынов.

Про ГСМ: Аи-95 стоит 41,5 сома, девяносто второй оценили в 38,6, "дизель" - в 36,6 сома.

Про погоду: августовский воздух в Бишкеке прогреется до 29 градусов, дождя не будет.

На этом у меня все. Любите друг друга.

В стране 10.59.

С уважением Асель Минбаева

